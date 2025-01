Ilnapolista.it - Vlahovic, Giuntoli è disperato: la Juve lo paga come un nababbo e rischia pure di perderlo a zero

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere dello Sport analizza la situazione. Infortunato, per alcuni è già con le valigie in mano. Allantus ha un contratto che lo rende il piùto della Serie A, il club vorrebbe abbassare lo stipendio. Lui non molla il punto.Leggi anche:non vuole rinnovare con lantus, sarà messo sul mercato (Gazzetta)gestito con parametri fuori portata e anacronistici rispetto alla “politica”Scrive il Corriere dello Sport:Ogni volta che Cristianoapre il taccuino per rispolverare la questione, si senteil famoso viandante sul mare di nebbia del pittore Friedrich: immerso nell’incertezza di un destino ancora sconosciuto. Dopotutto, quello del centravanti serbo resta un rebus complesso da risolvere non solo perché il suo infortunio muscolare – per alcuni misterioso, visto che a inizio dicembre giocò in condizioni peggiori – lo terrà fuori anche dal match di stasera contro l’Atalanta dopo avergli già fatto saltare il derby di sabato.