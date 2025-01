Ilfogliettone.it - Visita al Royal Marsden Hospital: Kate Middleton celebra la remissione dal cancro

La Principessa del Galles,, ha annunciato con gioia che il suoè in. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social della famiglia reale, accompagnata da una foto della suaaldi Londra, dove è stata curata nei mesi scorsi.Nel post,ha espresso il suo profondo ringraziamento ai medici e al personale dell’ospedale, così come a tutti coloro che sono stati vicini a lei e al Principe William durante questo periodo difficile. “È un sollievo essere ine rimanere concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia avuto a che fare con una diagnosi disa, serve tempo per adattarsi a una nuova normalità. Sono comunque impaziente per l’anno che abbiamo davanti. C’è così tanto per guardare avanti”.https://www.