Via Micene sarà dedicata a Pino Pinelli. Un luogo per le vittime dell’Holodomór

Dopo l’Ambrogino d’oro alla memoria a Licia Rognini, assegnato venerdì dal sindaco Giuseppe Sala, il Consiglio comunale ieri pomeriggio ha votato a favore di una via da dedicare a Giuseppe “, la 18esima vittima della strage di Piazza Fontana, il ferroviere anarchico morto in Questura, dopo essere precipitato da una finestra, il 15 dicembre 1969, tre giorni dopo la bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. L’assemblea di Palazzo Marino si è espressa con 22 sì, nessun contrario e nessun astenuto – i consiglieri di centrodestra non hanno partecipato al voto – su un ordine del giorno che vede come primi firmatari il dem Alessandro Giungi, il verde Carlo Monguzzi, l’ambientalista Enrico Fedrighini e il dem Rosario Pantaleo. Un odg che invita il sindaco Giuseppe Sala e la sua Giunta a cambiare la denominazione a viatrasformandola in “via Giuseppe- Anarchico Partigiano 1928-1969“.