Lanazione.it - Uno yacht da favola pronto per il varo, il passaggio per strada a Viareggio

(Lucca), 14 gennaio 2025 – Anno nuovo, scena vecchia: primoindel 2025 per un bellissimo “bestione” del mare, unoda. Il 37 metri firmato Benetti, Dawo, è transitato nella serata di martedì in via Coppino, a. Scena usuale per chi frequenta la darsena viareggina, in questo gennaio certamente scena riservata a residenti e non ai turisti, ma sempre comunque divertente e affascinante. E anche una bella esibizione muscolare della forza della nautica viareggina.per il, il transito della meravigliosa imbarcazione non è davvero passato inosservato con i consueti passaggi a pochi centimetri dai dehors dei locali e a poca distanza dalle case di via Coppino. Nel video della trattoria Nostromo si vede bene con quale maestria i manovratori riescano a gestire un ingombro simile.