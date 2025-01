Ilfattoquotidiano.it - Ucraina verso una decisione negoziata. Ma il ruolo dell’Europa è ormai delineato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Stefano BrigantiNel conflitto russo-ucraino siamo alla vigilia di un cambiamento che non può che essere accolto con favore: una decisa viratauna soluzione. Cambiamento però non dovuto ad una modifica della posizione Ue, confermata a larga maggioranza dal Parlamento Europeo il 24 febbraio 2024: “La Ue deve supportare l’con tutto ciò che le occorre per far vincere la guerra a Kiev”. Posizione già sostenuta da Josep Borrell un anno prima alla riunione plenaria del parlamento europeo: “Per raggiungere la pace dobbiamo continuare a fornire supporto militare all’e dobbiamo aumentarlo. Per vincere la pace dobbiamo prima vincere la guerra. Dobbiamo supportare militarmente l’e fare tutti gli sforzi possibili da un punto di vista diplomatico”. Sappiamo bene che in due anni non è stato fatto alcuno sforzo diplomatico, anzi si è detto che “una trattativa con Mosca avrebbe significato assegnargli una vittoria” (Von der Leyen).