Suicidio all’aeroporto di Pratica di Mare | maresciallo si spara con la sua pistola

Tragediamilitare didi, dove un giovanesciallo della Guardia di Finanza ha perso la vita, apparentemente suicidandosi con la suad’ordinanza. Il corpo senza vita di G. B., 24 anni, è stato rinvenuto in una camera riservata agli alloggi del personale. La vicenda è stata subito presa in carico dai carabinieri del comando di Pomezia, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del gesto.Ildelsciallo adiIl dramma si è consumato il 13 gennaio 2025, poco prima delle 11, quando G. B., unsciallo della Guardia di Finanza originario di Bari, ha deciso di togliersi la vita all’interno di una camera riservata agli alloggi del personale presso il Centro Aviazione dell’aeroporto militare “M. De Bernardi”.Il giovane, che era stato recentemente assegnato alla struttura il 16 dicembre 2024, ha utilizzato la suad’ordinanza per compiere l’estremo gesto, colpendosi alla testa.