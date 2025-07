Sarabanda Celebrity le pagelle | Repetto un mito 8 Tatangelo sottotono 6

Il 13 luglio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, che ha visto sfidarsi una squadra di uomini vip con una composta solo da donne note. Tra le righe del team azzurro si è fatto notare Mauro Repetto, mentre tra le ragazze non ha brillato come di consueto Anna Tatangelo, che è sembrata un po’ sottotono. Le pagelle della puntata dello show musicale. Mauro Repetto, un mito. Voto: 8. La squadra maschile della puntata del 13 luglio 2025 di Sarabanda Celebrity aveva un componente d’eccezione, Mauro Repetto, indimenticato fondatore degli 883, insieme a Max Pezzali. Il cantante non ha smentito la sua aurea leggendaria durante l’episodio, coinvolgendo il pubblico non battute divertenti e lasciandosi andare anche a delle dichiarazioni sul periodo d’oro della sua carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarabanda Celebrity, le pagelle: Repetto un mito (8), Tatangelo sottotono (6)

In questa notizia si parla di: sarabanda - celebrity - repetto - pagelle

SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI RIPORTA SU ITALIA1 IL LEGGENDARIO GAME MUSICALE - La musica, il gioco, l’adrenalina della sfida. Domenica 25 maggio, in prima serata, su Italia 1 arriva “Sarabanda Celebrity”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity 2025: guida alla visione e funzionamento - Il ritorno di Sarabanda Celebrity rappresenta un evento significativo nel panorama dell’intrattenimento televisivo italiano, riportando in prima serata uno dei quiz musicali più amati e iconici.

Sarabanda Celebrity con Enrico Papi in prima serata su Italia 1: quando in tv, anticipazioni, cast e ospiti - Enrico Papi presenta “Sarabanda Celebrity “. Il programma in onda su Italia 1, richiama un suo storico format di successo, che questa volta torna sotto una veste tutta rivisitata.

Sarabanda Celebrity, gli ospiti di stasera di Enrico Papi per la sesta puntata; Sarabanda Celebrity, le anticipazioni della puntata di stasera (domenica 6 luglio): ospiti, format e giochi dello show di Enrico Papi; Sarabanda Celebrity le pagelle | Anna Tatangelo capogruppo 8 Alvin e il potere della radio 8.