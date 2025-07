Dal Real Madrid al Milan non solo Modric | Allegri gongola

Per il Milan di Allegri bisogna segnalare un altro possibile arrivo dal Real Madrid. Tra le squadre dove ci sono stati più cambiamenti in queste prime settimane di calciomercato bisogna sicuramente inserire il Milan. Dopo la pessima stagione dell’anno scorso, resa un po’ meno amara dalla vittoria della Supercoppa italiana, nel club rossonero ci sono state grosse novità . (LaPresse) tvplay.it La prima è stata quella avvenuta tra i dirigenti, visto che Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. L’altro cambiamento, invece, è avvenuto in panchina con l’avvicendamento in panchina tra Sergio Conceicao e Massimiliano Allegri, tornato alla guida della squadra rossonera dopo ben undici anni. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Dal Real Madrid al Milan, non solo Modric: Allegri gongola

In questa notizia si parla di: milan - realmadrid - allegri - modric

Luka Modric saluta il #RealMadrid? Non un addio, ma solo un arrivederci Adesso lo attende il #Milan di Max #Allegri ? #Modric #DAZN Vai su X

Modric saluta il Real Madrid: il suo arrivo al Milan è sempre più vicino, lo aspetta Massimiliano Allegri Vai su Facebook

Luka Modric saluta il Real Madrid e si prepara per il Milan; Milan, Modric sta arrivando! Il saluto al Real Madrid: Questo non è un addio...; Real Madrid, si chiude l'avventura di Modric: ora il Milan.

Modric Milan, Allegri gongola! Parte l'era del croato - Modric Milan, domani parte l’era rossonera del centrocampista croato: Allegri gongola e si aspetta tanto dall’ex Real Madrid Il conto alla rovescia è finalmente giunto al termine, e l’attesa febbrile ... Scrive milannews24.com

Milan, domani visite mediche per Modric: firma e poi vacanze - Nella giornata di domani Luka Modric è atteso in Italia per svolgere le firme mediche e firmare il contratto con il Milan ... Segnala msn.com