Sui social scatta la solita gogna | Il figlio moriva lui dormiva beato

"Il padre, mentre il figlio moriva nella buca, dormiva beato sulla sdraio". "Ma cosa dite? Non c’entra nulla il padre, stavano giocando, nessuno ha pensato che poteva succedere una cosa così, i figli non si possono controllare 24 ore al giorno, (non aveva 2 anni)". "Nessuno di quelli che giudicano ha mai fatto una buca in spiaggia o ha mai permesso ai figli di farla.tutti fenomeni.poi magari sono i primi a perdere di vista i figli per uno spritz. È stata una tragedia, rispettate questi poveri genitori". Oltre all’"atto dovuto" dell’indagine per omicidio colposo (nella quale rientra la mancata custodia del minore) il padre del 17enne Riccardo Boni, morto nella sabbia della spiaggia di Montalto di Castro mentre scavava una buca per i fratellini, deve fronteggiare anche la gogna social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sui social scatta la solita gogna: "Il figlio moriva, lui dormiva beato"

I social hanno già provveduto a sbranarlo: «Il padre, mentre il figlio moriva nella buca, dormiva beato sul lettino», hanno scritto in tantissimi. Lui e sua moglie, i genitori di Riccardo Boni, 17 anni, romano, fisico atletico, appassionato di bicicletta e arti marziali, d Vai su Facebook

Morto in una buca a 17 anni, il padre: «Non ha gridato, ero a due metri e non mi sono accorto di nulla» - La madre di Riccardo, una signora bionda, in maglietta e bermuda neri, ieri pomeriggio, mentre a pochi metri da lei stavano per iniziare le dirette tv, è tornata lì. Come scrive msn.com

