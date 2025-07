L’agrivoltaico? Elemento chiave per raggiungere nuovi obiettivi

L’ AGRIVOLTAICO si conferma come uno dei settori più promettenti per la transizione energetica italiana, capace di generare valore condiviso tra agricoltura, ambiente ed economia. Nel nostro Paese l’agrivoltaico rappresenta un possibile vettore cardine per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica: il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec) fissa l’obiettivo di 42 GW da fotovoltaico al 2030, e i progetti in fase di autorizzazione dichiarati agrivoltaici ammontano a ben 53 GW. Di questi, stando ai dati raccolti da Althesys per AIAS, circa 7,75 GW sarebbero ascrivibili a sistemi avanzati o elevati che consentono la coesistenza tra produzione agricola ed energia solare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "L’agrivoltaico?. Elemento chiave per raggiungere nuovi obiettivi"

