Luzzara addio alla fiera col cabaret Stasera lo show di Claudio Lauretta

Volge al termine la fiera di Luglio a Luzzara. Stasera alle 21 in piazza Iscaro, in centro, è in programma lo spettacolo di cabaret di Claudio Lauretta, con ingresso libero. Imitatore e comico con numerose esperienze televisive, Lauretta è pure apprezzato trasformista, dando vita a imitazioni di personaggi dello spettacolo e della politica. A Reggio, ai Chiostri di San Pietro, nell’ambito di Mundus, stasera alle 21,30 il concerto Lotus Glow di Adi Oasis, che presenta il suo nuovo album, accompagnata da Ben Jamal alle tastiere, Aylwin Steele alle chitarre e Andrei McLean a.k.a. Druvvy alla batteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luzzara, addio alla fiera col cabaret. Stasera lo show di Claudio Lauretta

In questa notizia si parla di: stasera - lauretta - luzzara - fiera

Luzzara, addio alla fiera col cabaret. Stasera lo show di Claudio Lauretta.

Luzzara, addio alla fiera col cabaret. Stasera lo show di Claudio Lauretta - Stasera alle 21 in piazza Iscaro, in centro, è in programma lo spettacolo di cabaret di Claudio Lauretta, con ingresso libero. Scrive msn.com

Fiera a Luzzara, si chiude con Angioni - Il Resto del Carlino - Stasera dalle 21,30 in piazza Iscaro spazio alla scuola di ballo Tumbao Loco con coreografie e musiche ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it