Scontro nautico e turista deceduta Skipper indagato

È indagato per omicidio colposo lo skipper 44enne che l’altro pomeriggio avrebbe speronato la barca su cui si trovava anche Julina de Lannoy (nella foto), l’olandese di 33 anni finita in acqua nel Lario, al largo di Como, in seguito ad uno scontro tra barche e dichiarata morta subito dopo il ricovero in ospedale. È un comandante di un taxi boat che avrebbe urtato l’imbarcazione su cui si trovava la turista insieme ad altre amiche. È stato sottoposto come di prassi all’alcoltest, che sembra sia risultato negativo, e sono state sequestrati entrambi i natanti. Una tragedia annunciata quella di Julina De Lannoy, "una viaggiatrice", come si definiva lei, una giovane classe 1992 originaria dell’isola caraibica di Aruba, che era già stata altre volte in Italia e che era era in vacanza sul Lario insieme ad altre amiche connazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro nautico e turista deceduta. Skipper indagato

