Mentre ancora fumano le ceneri alla Cartfer di Pesaro, divampa la rabbia dei residenti che da tempo ardeva sotto le braci. Dopo il vasto incendio di sabato, che ha coinvolto 1200 metri quadrati di superficie tra capannone e area adiacente, i residenti hanno deciso di rivolgersi direttamente al Prefetto. Ogni altra segnalazione, d’altronde, è caduta finora nel vuoto. Questo affermano i cittadini di strada Fornace vecchia, un pugno di famiglie che da piĂą di 50 anni risiede (e in alcuni casi lavora) nella via nella quale l’altroieri si è sviluppato un incendio di proporzioni tali da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Pesaro, Fano e Rimini, che hanno lavorato fino alle 5 di ieri mattina per per domare le fiamme originatesi da cumuli di carta e materiale plastico, su cui sono in corso le analisi delle autoritĂ ambientali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamme alla Cartfer, monta la rabbia. I residenti: "Andiamo dal prefetto"