"Alla distruzione opponiamo la costruzione". Questo il motto dell’artista Luigi Impieri al termine del restauro del suo toro Marduk, che lo scorso maggio è stato vittima di attacchi vandalici. Il coloratissimo animale mitologico, realizzato con la tecnica del trencadĂ­s e posizionato sulla rotonda del Foro Boario, infatti, è stato oggetto delle attenzioni di qualche teppista che si è accanito in particolare sul muso. Ora chiunque passi da quella zona della cittĂ può vedere che la testa di Marduk non solo è tornata al suo posto, ma è ancora piĂą bella di prima. "Ho cominciato il restauro sul posto qualche settimana fa – racconta Impieri – grazie all’aiuto di alcuni volontari che, generosamente, sono accorsi a darmi una mano, sia per la realizzazione dell’opera che per creare le condizioni favorevoli al lavoro, infatti abbiamo operato in un periodo molto caldo, trascorrendo tante ore sotto al sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rinascita del toro Marduk. Mobilitazione per aiutare il prof: "Educhiamo alla bellezza"

Il toro Marduk colpito dai vandali: "C’è una denuncia. Ora ripariamolo" - Marduk è un’antica divinità babilonese rappresentata come un toro, che per l’artista Luigi Impieri ha un significato simbolico ben preciso: "Quando l’ho realizzata insieme agli studenti di diverse scuole forlivesi, ho pensato al concetto di inclusione del diverso: Marduk è un animale fantastico, diverso da tutti gli altri, che, collocato in quel luogo, ci invita alla scoperta e al confronto".

Vandalizzato Marduk, il toro in mosaico trencadìs che svetta nella rotonda del Foro Boario - Dall'8 ottobre del 2022 'osserva' coloro che attraversano la rotonda del Foro Boario. Marduk, il toro realizzato dagli studenti del liceo classico Morgagni, guidati dallo storico d'arte e artista Luigi Impieri, è stato vandalizzato da ignoti.

Vandalizzato. Marduk, il toro preistorico mosaicato - Vandalizzato Marduk, il toro preistorico mosaicato realizzato dagli studenti del liceo classico Morgagni, guidati dallo storico d’arte e artista Luigi Impieri.

