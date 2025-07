L’estate dei ragazzi speciali Il Comune stanzia 140mila euro

Parola d’ordine: inclusione. Un’attenzione verso le persone più svantaggiate garantita 365 giorni all’anno. "Quest’anno – conferma il sindaco Alberto Rossi – abbiamo messo in campo un investimento importante per garantire il più possibile alle famiglie con ragazzi e ragazze con disabilità la possibilità di partecipare ai centri estivi". Non soltanto parole e slogan. Il tutto si traduce in numeri non solo concreti, ma anche molto significativi. Innanzitutto lo stanziamento dell’amministrazione comunale per i centri estivi dei ragazzi con disabilità è pari a 140mila euro. Non proprio spiccioli. "Siamo arrivati a questo importo anche con una ulteriore integrazione – racconta Rossi – per rispondere a tutte le richieste che erano arrivate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

