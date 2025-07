Sagra della vongola si parte | L’identità del nostro paese

Con una grande partecipazione di cittadini e autoritĂ , si è svolta a Goro l’inaugurazione della 25esima edizione della Sagra della Vongola, evento simbolo dell’identitĂ del territorio. Presenti il sindaco Marika Brugnoli, il presidente della Provincia Daniele Garuti, i consiglieri regionali Marcella Zappaterra, Paolo Calvano e Fausto Gianella, la Presidente della Pro Loco Paola Girotto, le delegazioni del Comune di Uri (Sardegna) e in particolare la Pro Loco di Uri, intervenuta con una rappresentanza per promuovere la cultura enogastronomica locale. Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il ruolo centrale della vongola verace nell’economia locale, definendola "non solo un prodotto, ma un’identitĂ per la nostra comunitĂ ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

