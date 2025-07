Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 14 luglio! La giornata di oggi porta con sé un’energia più dolce e sognatrice, grazie all’influsso della Luna in Pesci che favorisce introspezione, empatia e creatività . È domenica, e il cielo invita alla lentezza, alla riflessione e a quei piccoli gesti che scaldano il cuore. Oroscopo di Paolo Fox, per lunedì 14 luglio 2025, segno per segno. I segni d’Acqua ne approfitteranno per coltivare il lato emotivo, mentre i segni di Fuoco possono sentirsi un po’ in pausa rispetto al solito dinamismo, ma troveranno nuove ispirazioni in luoghi e conversazioni inaspettate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 14 luglio: nuovi equilibri per la Bilancia, Pesci poetico