CASALASCO, uno dei principali protagonisti del pomodoro italiano (con in tasca alcuni dei principali marchi italiani del settore come Pom√¨, Pomito, De Rica, Pummar√≤, Polpabella, Sugo Lampo, Tomato al Gusto) ha recentemente siglato, come spiega il ceo Costantino Vaia, "un importante accordo di partnership strategica con il fondo FSI finalizzato a supportare per i prossimi anni un‚Äôulteriore importante fase di crescita ". E il 2024 per la societ√† (5 stabilimenti tra Lombardia ed Emilia) si √® chiuso con oltre 600 milioni di ricavi e un export a quota 70%. Vaia, come nasce il Gruppo Casalasco? "Casalasco nasce nel 1977, quando un gruppo di agricoltori cremonesi si uniscono in un Consorzio per trasformare e commercializzare il loro pomodoro.

© Quotidiano.net - Sostenibilità, innovazione e progetti:. Casalasco punta in alto