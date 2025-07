Scoppia la lite spunta un coltello | giovane ferito aggressore in fuga

Una lite accesa, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Poi è spuntato un coltello. Un 22enne di origini ecuadoregne è stato accoltellato ieri pomeriggio a Pero. È successo pochi minuti prima delle diciotto in via Gabriele D’Annunzio al civico 3, a pochi metri dal Municipio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho, intervenuti sul posto, il 22enne stava rientrando nella sua abitazione, non è chiaro se fosse insieme al suo aggressore o se sia stato raggiunto da quest’ultimo. Arrivati davanti al cancello dell’abitazione i due avrebbero discusso ad alta voce, ad un certo punto l’aggressore ha estratto un coltello, colpito il 22enne al torace e poi si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoppia la lite, spunta un coltello: giovane ferito, aggressore in fuga

