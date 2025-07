QUESTA STORIA COMINCIA all’indomani della seconda guerra mondiale, in un’Italia ridotta a un cumulo di macerie, ma desiderosa di rialzarsi e ricominciare. È la storia di una minuscola conceria a conduzione familiare, nata nel Vicentino e specializzata nella produzione di pellami per manufatti indispensabili alla ricostruzione: guanti da lavoro, grembiuli protettivi, scarpe. La realtà artigianale prende il nome dal suo fondatore, Angelo Dani, che costruisce, nel 1950, il primo bottale in legno. Quella piccola azienda, con sede ad Arzignano, è diventata, negli anni, il gruppo Dani, noto a livello internazionale per la sua capacità di processare, in modo sostenibile, oltre 30. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla filiera alla tracciabilità :. Dani abbraccia la svolta green