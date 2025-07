Una stazione fantasma | Ancona Stadio inservibile | non ferma neanche un treno

"Mi scusi, ha mai visto un treno fermare qui?". Il falegname di una bottega di Passo Varano mi guarda e sorride: "Mai, forse solo il giorno in cui è stata aperta". Effettivamente il 2 settembre del 2011, quattordici anni fa, un treno fermò. A bordo c’erano l’allora presidente della Provincia Patrizia Casagrande, alcuni consiglieri regionali, autoritĂ varie. La compianta presidente battezzò la fermata di " Ancona stadio " che sarebbe dovuta rientrare nel piĂą ampio progetto di metropolitana di superficie di Ancona. Un investimento di circa un milione e mezzo di euro, realizzato nell’ambito del progetto di integrazione "Autobus-treno" sottoscritto nel 1994 da Stato, Regione, Provincia e Comuni interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una stazione "fantasma": "Ancona Stadio" inservibile: non ferma neanche un treno

