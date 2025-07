Bisogna stare al passo con le novità digitali Per questo occorre una semplificazione

"A mio avviso una riforma del Regolamento GDPR non è necessaria, eventualmente potrebbero essere semplificati alcuni adempimenti. Per rendere ad esempio meno onerosa la conformità normativa rispetto, in particolare, alle piccole e medie imprese ". Anche per l’avvocato Fabio Di Resta (foto), docente di cyber security e protezione dati, il collaudo del GDPR passa da uno snellimento. Un esempio concreto di semplificazione? "I pilastri su cui si basa il Regolamento - chiarisce l’esperto - sono l’analisi dei rischi e il registro delle attività di trattamento. Si potrebbe pensare di semplificare le informative, per ambiti settoriali, trovando una fruibilità delle informazioni fornite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

