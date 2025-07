Due galline lasciate al parco in un trasportino | intervengono i vigili

Più che di galline in fuga, si è trattato di un abbandono in piena regola. Nel tardo pomeriggio di sabato qualcuno ha lasciato un trasportino, di solito usato per gatti, conigli o piccoli cani, con dentro due galline all’interno del parco Wojtyla, a breve distanza dal palazzo municipale di San Benedetto. Dopo aver lasciato la porticina socchiusa, la persona (forse ripresa dalle telecamere installate nell’area verde) si è allontanata senza curarsi del destino dei due pennuti. Le galline, prese da un misto di coraggio e stupore, hanno impiegato qualche minuto per abbandonare il contenitore. Poi, con un’aria a metà tra l’incuriosito e lo smarrito, hanno cominciato a passeggiare per il parco, tra lo sguardo divertito dei presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due galline lasciate al parco in un trasportino: intervengono i vigili

