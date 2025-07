Bimbo ritrovato dopo 36 ore

Eccolo, Allen, bambino davvero unico in braccio a papà Bernardo e mamma Barbara. Le 36 ore che sconvolgono Ventimiglia e il suo entroterra trovano il lieto fine grazie all’energia insospettabile dei giovani e alla passione smisurata dei grandi. Allen Ganao, il filippino di 5 anni scomparso venerdì sera dal camping in cui era arrivato con la famiglia da Torino, appare ai soccorritori alle 8.48 di ieri mattina ai margini di un vallone, rannicchiato tra roveti ed erbacce. Inizialmente è immobile, poi comincia a toccarsi il naso. È il segno che sta bene – il regalo sognato. Qualche graffio e un po’ di disidratazione, nulla di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimbo ritrovato dopo 36 ore

La mamma lo rimprovera e lui scompare nel nulla: ritrovato dopo ore di ricerche il bimbo di 10 anni - È stato ritrovato dopo un paio d'ore di ricerche, fatte a batticuore, setacciando l'intero centro di Aragona, il bimbo di 10 anni che era sparito nel nulla.

Bimbo scomparso, il prefetto: “Lo ha ritrovato lo psicologo” - Ventimiglia, 14 luglio 2025 – “È stata una grandissima emozione, frutto di un grande gioco di squadra.

Partorisce un bimbo in casa e lo getta nel water: il corpicino ritrovato in un tombino, arrestata 29enne - Il parto risale a ottobre. Il corpicino del neonato è stato ritrovato in un tombino collegato alle tubature dell'abitazione.

Allen, le indagini guidate da uno psicologo. Il volontario che lo ha visto: «Era fermo, temevo fosse morto. Poi ha mosso un braccio» - Allen era in un anfratto, steso tra i rovi e la vegetazione, vicino a un sentiero e all’autostrada. Da ilmessaggero.it