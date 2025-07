Pronto soccorso dati positivi I tempi di attesa si accorciano

Dati positivi per l’attivitĂ del Pronto soccorso dell’ ospedale varesino, diretto dalla dottoressa Francesca Cortellaro, analizzato l’andamento dei primi sei mesi dell’anno. "I trend sono buoni, alcuni anche molto buoni – commenta il direttore generale di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale - ma sono consapevole che c’è ancora tanto da fare per offrire ai pazienti un servizio pienamente all’altezza delle loro aspettative. E non mi riferisco alla componente clinica, che resta di eccellenza, quanto piuttosto ad aspetti come l’accoglienza, il comfort, i tempi di permanenza". Tra i risultati piĂą significativi "la riduzione del tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per chi deve essere ricoverato in un reparto, che nel giugno 2025 si è attestato intorno alle 15 ore, segnando una diminuzione del 60% rispetto alla media di giugno 2024 - spiega il dottor Antonio Triarico, direttore Medico del Presidio di Varese –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pronto soccorso, dati positivi. I tempi di attesa si accorciano

Asl Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso - Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un'accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Assalto al pronto soccorso: "Venti pazienti in attesa e oltre cinquanta in cura" - Assalto al pronto soccorso, con punte di oltre 50 pazienti in cura e 20 in attesa. "Dopo il ponte della Pasqua il pronto soccorso è stato nuovamente intasato dagli utenti – denuncia la Fp Cgil – Mercoledì scorso siamo arrivati a punte molto elevate di pazienti in attesa di essere vistati e poi, se necessario, ricoverati.

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Incidenti stradali estivi, dal Cardarelli di Napoli dati preoccupanti: 1 codice rosso su 10 è per traumi della strada. In Pronto soccorso, Trauma center e Rianimazione sempre più minorenni. I medici: casco e prudenza l'unico antidoto, la bella stagione non azzer Vai su Facebook

