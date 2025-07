L’ INVESTIMENTO in sostenibilità è un impegno concreto per molte società . Fra queste c’è anche Elmec Informatica, azienda che da più di 50 anni sviluppa servizi in ambito informatico per le imprese, che investe in una intera settimana dedicata alla sostenibilità , con iniziative per i dipendenti e non solo. In Elmec, infatti, la sostenibilità comincia dal tragitto casa-lavoro e la promozione di una mobilità a basso impatto ambientale è diventata un vero motore di cambiamento quotidiano. Per questo, l’azienda ha distribuito 6.021 pasti gratuiti per premiare i dipendenti che hanno scelto e scelgono ogni giorno di affidarsi come mezzo di trasporto a mezzi pubblici, veicoli elettrici, biciclette o le proprie gambe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Progetti sostenibili e benessere: l’impegno di Elmec