Ecco i principali lavori previsti in questa settimana. Verranno attivati nuovi cantieri su via Porta Nova che rimarrà chiusa all’altezza del civico 16C per sollevamento materiale: il divieto di transito sarà dalle 8 alle 17. Spazio poi agli interventi in via Nosadella per domani e mercoledì. Oggi e domani invece manutenzione del verde in via Cristoforo Colombo, mentre da oggi e fino al 9 agosto, chiusura notturna per lavori al sottovia autostradale, dalle 22 alle 6, in via della Salute, nel tratto che va da via dell’Ospedaletto e via Persicetana Vecchia. Proseguiranno inoltre i cantieri in piazza di Porta Ravegnana, in via delle Lame, in via Belmoro e via Capramozza (qui dovrebbero terminare venerdì 25), via Stalingrado, via Emilia Ponente, via Scandellara, via Elio Bragaglia, via Benvenuto Cellini, via Rimesse e via Ravone (oggi e domani, se tutto procede secondo i programmi, saranno gli ultimi giorni), via Stazione Roveri e via delle Lastre (il termine è previsto per fine mese), via Cesare Masina, via Tagliacozzi, via Domenico Biancolelli, via Bruno Monterumici e via Ernesto Masi (termine previsto questa domenica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri in città: nuove aperture