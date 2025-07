Leopardi & Co anteprima in piazza

Appuntamento questa sera con l’anteprima mondiale del film "Leopardi & Co", alle 21 nella piazza centrale di Recanati, dove la pellicola è stata girata nel 2023. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, e in caso di maltempo la proiezione si sposterĂ al teatro Persiani). SarĂ una prima assoluta destinata a lasciare il segno, con un cast internazionale guidato dalla star hollywoodiana Whoopi Goldberg, affiancata dal britannico Jeremy Irvine (War Horse, Mamma Mia! 2) e dall’italiana Denise Tantucci, marchigiana d’origine. Accanto a loro anche Paolo Calabresi, Paolo Camilli, Aurora Calabresi e Aurora Moroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Leopardi & Co" anteprima in piazza

In questa notizia si parla di: leopardi - piazza - anteprima - goldberg

Nuovo ambulatorio in piazza Leopardi - Il comune di Spinetoli annuncia l’apertura del nuovo ambulatorio medico in piazza Leopardi, nei locali del palazzo comunale.

A Recanati in anteprima la proiezione del film Leopardi & Co. In piazza, ingresso gratuito. Tra i protagonisti Whoopi Goldberg #ANSA Vai su X

LEOPARDI & CO. in anteprima assoluta! Lunedì 14 luglio a Recanati ? Una serata speciale in Piazza Giacomo Leopardi con la proiezione aperta al pubblico del film e un talk esclusivo con il cast ? L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati! Pre Vai su Facebook

Leopardi & Co anteprima in piazza; A Recanati, l’anteprima mondiale di Leopardi & Co.: il film con Whoopi Goldberg; Un amore inseguendo Leopardi: in anteprima mondiale a Recanati il film con Whoopi Goldberg.

"Leopardi & Co" anteprima in piazza - Appuntamento questa sera con l’anteprima mondiale del film "Leopardi & Co", alle 21 nella piazza centrale di Recanati, dove ... Riporta msn.com

Anteprima mondiale a Recanati per Leopardi & Co. con Whoopi Goldberg - La proiezione, aperta al pubblico in Piazza Giacomo Leopardi e con possibilità di posti a sedere fino ad esaurimento, sarà preceduta da un incontro esclusivo con gli attori italiani che hanno recitato ... Scrive youtvrs.it