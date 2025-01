Oasport.it - Snowboard: italiani avanti in massa nel PSL di Bad Gastein, Maurizio Bormolini primo

Non si ferma il periodo magico della Nazionale italiana dialpino. Altra tappa dove gli azzurri si preannunciano come protagonisti nella Coppa del Mondo: in scena oggi il PSL di Bad, in Austria, con settepronti a dire la loro nelle fasi finali.Al comando della gara maschile al termine delle qualificazioni c’è il leader della Coppa del Mondo, vincitore in quel di Scuol pochi giorni fa:, pronto ad incamerare altri punti fondamentali in chiave sfera di cristallo.Qualificati anche Aaron March, quinto, Gabriel Messner, settimo, e Daniele Bagozza, tredicesimo. Tra i rivali in chiave Coppa da sottolineare l’eliminazione dello sloveno Tim Mastnak.Tra le donne guida le fila la tedesca Ramona Theresia Hofmeister. Tre le azzurre qualificate: quarta Elisa Caffont, quinta Lucia Dalmasso, ottava Jasmin Coratti.