Ranucci contro un articolo del Foglio | Si mostra dispiaciuto che io non sia morto

«Ilsi dispiace che il sottoscritto non sia». Così Sigfrido, giornalista e conduttore di Report, rispondendo a un commento pubblicato da Andrea Marcenaro nella rubrica “Andrea’s Version”, dove il cronista ha ricordato la missione dia Sumatra nel 2005 per documentare le conseguenze dello tsunami nell’Oceano Indiano, una tragedia che causò oltre 250 mila vittime. Nel suo, Marcenaro ha scritto: «Era il 2005. Perpurtroppo sembrava fatta. È riuscito a tornare».: «infame»«Tra tutti gli attacchi di questi giorni dopo la puntata sulla Mafia e ciò che sta accadendo in Palestina spunta questa perla», ha commentatosu Facebook. «Questo è lo stesso giornale che accusava il governo di non fare nulla per la liberazione di Cecilia Sala, per la quale tutti siamo stati in apprensione e abbiamo pregato.