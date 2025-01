Oasport.it - Perché Matteo Berrettini può diventare un alleato di Sinner nel tabellone degli Australian Open

Leggi su Oasport.it

ha superato convincendo il primo turno agli: un bel successo per il giocatore romano che ha rimontato Cameron Norrie dopo aver perso il primo set con un rendimento straordinario al servizio. Un totale di 32 ace, la bellezza di due game perfetti e una condizione in evidente crescita.Adesso ci sarà un secondo turno decisamente affascinante e intrigante contro Holger Rune che si preannuncia decisamente equilibrato: il danese al primo turno si è salvato contro Zhizhen Zhang in cinque set piazzando il break nel momento decisivo nel quinto set, ma il suo rendimento è stato decisamente altalenante e poco continuo, come avevamo visto anche nella passata stagione.Ricordiamo che questo è anche lo spicchio diche riguarda Jannik: in caso di successo contro Rune,potrebbe dare indirettamente una mano all’amico, eliminando dal percorso dell’altoatesino un avversario che spesso in passato gli ha creato dei fastidi.