Omicidio-suicidio a Rivoli | spara con un fucile alla compagna e si toglie la vita

Tragedia diquesta sera a, nei pressi di Torino, in via Po 8. Un pensionato di 85 anni ha ucciso la suadi 57 anni prima dirsi lacon un colpo di arma da fuoco. L’arma utilizzata sarebbe una doppietta da caccia, regolarmente registrata a nome dell’uomo.Leggi anche: Kate e il tumore, la principessa svela la verità sulle sue condizioniLe indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia die dal Nucleo investigativo di Torino, che stanno cercando di fare luce su eventuali conflitti emersi tra la coppia, lui italiano e lei di origini romene, caratterizzata da una significativa differenza d’età. Entrambi senza precedenti penali, non erano sposati ma convivevano da diversi anni.L'articolocon une silaproviene da The Social Post.