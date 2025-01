Ilfattoquotidiano.it - Narcotraffico Italia-Sud America: 15 arresti, anche il genero di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli

Quindici, 26 indagati, perquisizioni e sequestri per smantellare un’organizzazione criminale italo-albanese dedita al traffico internazionale di droga. E’ l’operazione firmata da Guardia di finanza e Polizia, su richiesta della Dda di Bologna, nelle province di Reggio Emilia, Roma, Venezia, Brescia, Parma, Modena, Piacenza, Lucca e Ravenna. Dal 2020 il gruppo avrebbe importato e acquistato (da Albania, Kosovo, Ecuador, Colombia e Paesi Bassi) nonché detenuto e venduto sull’intero territorio nazionale 23 chili di cocaina, sei chili di eroina, 80 chili di hashish e 240 chili di marijuana per un controvalore stimato in 8 milioni. Tra gli arrestati figuranoDaniele Gatta, 40enne romanodidetto ‘’, e Domenico Bolognino, figlio di Michele Bolognino (considerato uno dei vertici della cosca al centro delle inchieste “Aemilia”): 13 sono finiti in carcere, due ai domiciliari.