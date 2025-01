Mistermovie.it - Mister Movie | Ti Presento i Miei 4, Ben Stiller parla di un possibile sequel con Robert De Niro

La celebre serie comica Tipotrebbe presto tornare con un quarto capitolo. BenDe, Teri Polo e Blythe Danner sono in trattative per riprendere i loro iconici ruoli, mentre Universal Pictures supervisiona il progetto, ancora nelle fasi iniziali. John Hamburg, co-sceneggiatore dei capitoli precedenti, sta lavorando alla nuova sceneggiatura.BenDein trattative per “Ti4”class="wp-block-heading">In un’intervista recente con Entertainment Tonight, Benha confermato che il progetto è in valutazione, ma non c’è ancora nulla di definitivo. “Penso che tutti vogliano che accada”, ha dichiarato, aggiungendo che il suo personaggio Greg Focker potrebbe essere ritratto in una nuova fase della vita, con figli adulti e magari un matrimonio imminente nella famiglia.