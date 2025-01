Game-experience.it - Microsoft deposita un nuovo brevetto per un sistema che crea e modifica le trame dei giochi con l’IA

ha recentementeto unche esplora l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa per rivoluzionare lo sviluppo e la personalizzazione dei video. Questo, descritto nelto nel 2024 e ora disponibile pubblicamente, propone strumenti che consentirebbero sia agli sviluppatori che ai giocatori dire contenuti narrativi su misura tramite semplici comandi.Come leggiamo su Windows Central, la tecnologia punta a generare rapidamente oggetti, regole di gioco, personaggi non giocanti (NPC) e storie in linea con i suggerimenti forniti. Il colosso di Redmond ha condiviso anche un esempio pratico per spiegare il funzionamento del, riguardante nello specifico l’applicazione in un gioco sandbox come Minecraft.Sostanzialmente con questodii giocatori potrebbero richiedere nuove funzionalità, come meccaniche di gameplay, personaggi o intere narrazioni, che l’intelligenza artificiale genererebbe in tempo reale, offrendo un livello di interattività mai visto prima.