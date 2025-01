Lapresse.it - Madrid, protesta pro Palestina durante partita di basket con Maccabi Tel Aviv

Un centinaio di persone si è radunato a, in plaza Salvador Dalí, davanti al WiZink Center, dove è in programma ladell’Eurolega diin cui il Realaffronta la squadra israeliana delTel. “Non è una guerra, è un genocidio”, “voi sionisti siete i terroristi”, “Assassini”, hanno gridato i manifestanti, rivolti verso l’arena, sventolando le bandiere palestinesi. “Siamo tutti palestinesi”, e “Vivalibera”, si legge su alcuni cartelli. La dimostrazione è sostenuta dalla campagna Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (Bds) contro Israele e dal partito Podemos che ieri ha chiesto ai ministri di Esteri e Interno di impedire l’ingresso in Spagna dei tifosi e delTel. “Non vogliamo che i tifosi facciano l’apologia del genocidio”, aveva affermato il segretario organizzativo di Podemos, Pablo Fernandez.