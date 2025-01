Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo attacco di Cassano: “Leao prende 8 milioni e non sa passare la palla. Senza Vieri i risultati sono migliori”

Antoniosi scaglia di nuovo contro due suoi storici nemici: l’attaccante del Milan Rafaele l’ex amico e collega Bobo. Proseguono le discussioni sullo scambio di parole tra l’ex calciatore della Nazionale e il portoghese, con botta e risposta continui. Le accuse divengono seguono poi risposte social di. Adesso è nuovamente il turno di Fantantonio, che ha rilasciato nuove dichiarazioni sul numero 10 rossonero dopo aver ricevuto da Striscia la Notizia il 21° Tapiro d’oro della sua carriera proprio per le accuse ai danni del portoghese: “Ribadisco chenon ha i c******i. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato contro il Cagliari ha fatto ancora schifo“, ha tuonato.L’ex calciatore, che in passato ha anche lui vestito la maglia del Milan, non si è però fermato qui: “Anche Conceicao se ne accorgerà che è una pippa:di euro e non sala, fa pochi gol.