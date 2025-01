Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: finale per March, Caffont in small final

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:26 Aaronandrà incon Promegger che ha battuto Payer in una run pazzesca19:24EEEEEEEEEEEEEE! GARA SONTUOSA PER AROON CHE SFRUTTA IL TRACCIATO BLU E SUPERA LO STATUNITENSE. SIAMO SEMPRE IN, SEMPRE NOI. FORZA RAGAZZI19:23 TUTTI CON AARON, SUL TRACCIATO BLU! FORZA 5AaronITA8WINTERS CodyUSAINIZIO SEMII – CATEGORIA MASCHILE19:22 Aveva ragione Miki! malgrado un inizio complicato la giapponese ha fatto la differenza sull’ultima sezione battendo l’elvetica che, a questo punto, sarà l’avversaria diin19:21 Adesso la seconda semi, Miki ha scelto il tracciato blu. Scelta stranissima la sua7BAETSCHI Flurina NevaSUI6MIKI TsubakiJPN19:20 Troppo veloce Hofmeister che conduce la gara dall’inizio alla fine conquistando la big