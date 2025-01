Oasport.it - LIVE Italia-Tunisia 27-19, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: azzurri padroni del campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49?- Fallaccio su Savini.che perde la testa e rischia di chiudere in inferiorità numerica.49?- Miracolo di Ebner, giunto all’undicesima parata del match.49?- Timeout.27-19 Sale in cattedra Ebner e segna PIRANI! L’vola sul +8! E’ festa azzurra ad Herning, ma bisogna tenere alta la soglia dell’attenzione a 12 minuti dal termine.26-19 PRANTNER! Arriva a quota 10 l’azzurro, che segna a porta sguarnita.25-19 MARROCHI! Tiro improvviso sugli appoggi e rete di Pablo.43?- Due minuti per Toumi.che attaccheranno in superiorità numerica.24-19 Ben Salah da lontanissimo trafigge Ebner.24-18 SAVINI! Andiamo ancora più veloce con la ripartenza affidata al nostro Jack!23-18 Contrattacco rapidissimo dei nordafricani, a segno con Hosni.