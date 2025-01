Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 7-6, 3-6, 5-7, 1-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’argentino si qualifica per il secondo turno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.46 La nostradi, primodegli, finisce qui. Grazie per averci seguito e un caro saluto a tutti.11.45al prossimotroverà uno tra Marcos Giron e Yannick Hanfmann.11.44che ha servito bene per tutto il match: 16 ace, 76% di punti con la prima e 7 palle break salvate su 8. Impressionante il numero dei gratuiti: 33 non forzati per, sono 73 per l’azzurro.11.43che è emerso dal punto di vista fisico e atletico alla distanza: dopo il terzo set perso con set point a favore,è nettamente calato di intensità.VINCE! 6-7 6-3 7-5 6-1 perche batte Flavioe siper il.40-A Altro dritto in rete per il romano.