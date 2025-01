Tvplay.it - Inzaghi è stato chiaro, vuole lui in estate

Simoneha le idee chiare anche per il futuro e per quello che sarà il mercato estivo:un giocatore a tutti i costi per rinforzare la sua rosaIl tecnico nerazzurro non ha digerito la sconfitta in Supercoppa e ora cerca di rimediare con un percorso immacolato in campionato. Nel frattempo tiene banco anche il mercato e quelle che potrebbero essere le mosse per la prossima stagione. In attacco il nome principale è uno solo.lui in(TvPlay – ANSA) L’Inter prosegue la sua marcia in campionato e dopo l’intoppo nel derby di Supercoppa i nerazzurri sono tornati a festeggiare i tre punti a Venezia.ha portato a casa la gara con un gol di Darmian e una super giocata di Lautaro Martinez. Nonostante l’assenza di Thuram e la difesa rimaneggiata, i campioni d’Italia hanno trovato comunque il modo di piegare la resistenza di Stankovic e Di Francesco.