Ilan eliminato a sorpresa da Amici ecco perché

Anna Pettinelli ha deciso di eliminareMuccino dalla scuola di24 e lo ha fatto adurante il quotidiano andato in onda oggi.“Quello che in questo periodo dell’anno faccio è chiedermi chi porti al serale. Porto? La risposta è stata no. Quando glielo dici? È meglio che glielo dica il prima possibile. Ed è per questo che te lo sto dicendo adesso. Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione. Ho scelto di dirtelo in questo luogo che è un po’ più intimo, per raccogliere anche le tue sensazioni, le tue impressioni, quello che vuoi, e non in puntata. Ma la mia valutazione è proprio questa. E quindi è inutile che continuiamo lo stilicidio. Io credo che tutto quello che hai imparato nella scuola dite lo porterai per tutta la vita dietro. Quello che io penso di te rimane, ma non ho visto miglioramenti.