Linkiesta.it - Il magnifico fallimento di Oliviero Toscani come assessore alla creatività di Salemi

Leggi su Linkiesta.it

Però, che coppia, quella coppia. Ne parlavano tutti, li cercavano tutti. Vittorio Sgarbi e. Ci fu un periodo – sembra un secolo fa, era il 2008 – in cui a un certo punto la sonnacchiosa, in provincia di Trapani, si ritrovò al centro delle cronache politiche, mondane, culturali. Con punte di euforia mai viste. Grazie a quei due. Vittorio Sgarbi e. Il primo divenne infatti sindaco di, dal 2008 al 2012, e il secondo per due anni, un periodo breve e tormentato, fu il suocomunicazione e ai diritti umani». Successe di tutto, in quegli anni lì, a, festival, rassegne, ospiti internazionali. Finì tutto con molti debiti e troppe cose non chiare, tanto che poi il Comune venne sciolto per mafia, cicatrice che per Sgarbi sanguina ancora.