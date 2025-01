Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune vigilerà sulla nuova antenna"

UnaIliad per il 5G in via Coltermine a Pizzano di Monterenzio. Il sindaco, però, vuole vederci chiaro. A parlare dei dubbi in merito è lo stesso primo cittadino, Davide Lelli: "Il 9 gennaio abbiamo avuto un incontro online a cui hanno preso parte rappresentanti dell’Unione Savena Idice, di Arpae, della Regione, l’assessore Pietro Pellicciari e il consigliere Alessandro Zucconi. Durante il confronto noi delabbiamo chiesto ad Arpae se fossero state effettuate misurazioni strumentali prima di esprimere parere favorevole all’installazione del nuovo palo destinato all’Iliad. La risposta, fornita da Arpae, è stata che erano state eseguite valutazioni’, ritenute più affidabili delle misurazioni. Queste valutazioni si basano su modelli matematici che simulano l’emissione del campo elettrico e magnetico alla massima potenza consentita dalla normativa vigente, e successivamente analizzano come tali campi vengono percepiti dai ricettori".