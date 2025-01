Sport.quotidiano.net - Il Como per la storia. Fabregas: "È difficile ma ce la giochiamo»

Questa sera al Sinigaglia (ore 18.30),e Milan giocheranno una partita molto importante: entrambe hanno la necessità di vincere. La memoria riporta alla mitica sfida del 15 maggio del 1988, quando i rossoneri conquistarono il primo scudetto dell’era Berlusconi e i lariani si salvarono all’ultima giornata. Ora le cose sembrano molto diverse e si prevede battaglia su ogni fronte, conche vuole lanciare in campo tutti i suoi assi, anche se non al meglio della condizione. Al centro partirà il francese Caqueret, arrivato 48 ore fa da Lione: "Di lui mi fido molto, lo seguo da anni – dice l’allenatore spagnolo – e ho fatto di tutto per averlo. È il giocatore che interpreta al meglio la mia filosofia: sempre propositivo, testa alta, passaggi precisi. Con Perrone farà una grande coppia".