Lanazione.it - Firenze, Alessandro Bergonzoni in scena con ‘Arrivano i Dunque’

, 14 gennaio 2025 -inconi Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)’. Appuntamento venerdì 17 e sabato 18 gennaio alle ore 21 al Teatro Puccini. Cos’è lo spettacolo? Lo racconta lo stesso: “Un’asta dei pensieri. Cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose: magari d'uccello o di poeta. Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiungivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici. Grossomodo, seguendo i miei estinti, preganti di continuare a infinire. Mi sono fatto prendere la mano (sposato o salvato dall’annegar?).Il tempo stringe, non è sempre abbraccio, ma corda o lenzuolo.