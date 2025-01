Sport.quotidiano.net - Fcredil, il primato ora vale doppio. Le ragazze volano in final four

LaBologna è campione d’inverno, il primo obiettivo stagionale è raggiunto, con una giornata di anticipo sulla fine del girone di andata. A 24 ore di distanza dall’ennesima prova di forza fornita a Riccione (vittoria per 3-1) dalla squadra di coach Ghiselli, che si è confermata imbattuta lontano dal PalaLirone, è arrivato il ko di Vicenza a Castelfranco Veneto: il che significa +5 in classifica (31 i punti di Laporta e avversarie, 26 quelli della Volksbank). Significa pure +9 sulla quarte Padova e Jesi, in virtù del ko casalingo delle patavine con l’Imoco e playoff più che ipotecati. Ilconsegna anche il pass per la qualificazione alla Coppa di Lega di B1 femminile. Come già due anni fa, stagione della promozione in A2, Bologna si giocherà il trofeo. Allora lo fece al PalaDozza, al termine di una manifestazione organizzata in casa.