Fava Passaro | Kvaratskhelia? Comportamento scorretto in un momento nevralgico della stagione

Passero: a Conte servirà un giocatore forte come il georgiano per vincere il campionato, ma non sarà facile trovarloDinoha concesso un’intervista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex attaccante ha condiviso le sue impressioni sulla condizione di alcune sue ex squadre, tra cui l’Udinese, il Bologna e la Salernitana. Tra gli argomenti affrontati anche la richiesta di cessione die le classifiche di Serie B e C. Di seguito le parole di Dinosulla scelta del georgiano.Seconda vittoria del 2025 per il Napoli di Antonio Conte contro l’Hellas Verona, entrambe senzanel tridente d’attacco. Questa gara è stata la dimostrazione che la squadra partenopea può continuare a essere competitiva anche facendo a meno del nazionale georgiano?“Indipendentemente da questa situazione, c’è da dire cheè un bel calciatore.