Lanazione.it - Dottoressa molestata in ospedale, aggredita mentre era in ascensore

Perugia, 14 gennaio 2025 – Sarebbe entrato un attimo prima che le porte dell’si chiudessero. Al momento giusto per ritrovarsi da solo con la giovane donna, unache stava per entrare in servizio: dopo averle rivolto dei pesanti apprezzamenti, l’avrebbe costretta a indietreggiare fino a chiuderla in un angolo della cabina. La, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscita ad allontanare l’uomo e, una volta conclusa, l’interminabile salita fino al quarto piano, dove si trovano gli spogliatoi, la giovane sarebbe riuscita a scappare dall’aggressore. Di corsa avrebbe percorso il corridoio, in quel momento deserto, per poi nascondersi in un punto riparato. Qui avrebbe atteso lunghi minuti con il timore di essere scoperta dal suo inseguitore, per poi trovare il coraggio di uscire nuovamente allo scoperto e chiedere aiuto.