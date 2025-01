Quotidiano.net - Chi è Serena Rossi, l'attrice di "Mina Settembre" che potrebbe affiancare Carlo Conti a Sanremo 2025

Nell’autunno del 2024è apparsa nel nuovo film di Cristina Comencini, “Il treno dei bambini”, mentre a inizio anno è tornata a vestire i panni dell’amata protagonista di “”. Ma chi è davvero l’che ha emozionato il pubblico italiano con le sue interpretazioni? Chi èNata il 31 agosto 1985 a Napoli e cresciuta nel quartiere di Miano, l’è profondamente legata alla sua città. Inizia a lavorare giovanissima, a sedici anni, una scelta che, come ha condiviso in sede di intervista, ha comportato l’avere meno tempo libero e spensieratezza ma anche poter esprimere “il fuoco dentro” che sentiva di avere. A Napoli è nato l’amore per lo spettacolo e il suo esordio sulle scene, nel musical “C'era una volta. Scugnizzi” nel 2002. Il grande debutto è stato nel 2003 con “Un posto al sole”.